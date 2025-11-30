После отставки Андрея Ермака внутриполитические позиции президента Украины Владимира Зеленского ослабли и депутаты из "Слуги народа" могут выйти из фракции, перебежав к оппозиции.

Об этом пишет британская газета The Sunday Times, анализируя последствия ухода Ермака.

"Некоторые представители партии Зеленского "Слуга народа" раздумывают над тем, чтоб выйти из фракции. Учитывая, что рабочее большинство составляет всего четыре голоса, для дестабилизации правительства не потребуется многого", - пишет The Sunday Times, имея вероятно в виду, что во фракции "Слуги народа»" 229 депутатов, при том, что для большинства необходимо 226.

Депутат Александр Мережко от "Слуги народа" считает, что из фракции готовы выйти больше четырех депутатов.

"Настоящим лакмусом станет пленарное заседание парламента на предстоящей неделе. Депутатам будет предложено проголосовать по бюджету, что всегда непросто. Будет интересно посмотреть, сколько из них проголосуют против президента", - приводит издание слова Мережко.

Ранее The Sunday Times писало, что из-за отставки Ермака и давления США Зеленский оказался в шатком положении.

Подробнее о внутриполитических раскладах после отставки Ермака мы писали в отдельном материале.