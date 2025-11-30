Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе столкнётся с новой волной давления со стороны США, чтобы достичь соглашения о прекращении войны с Россией.

Об этом пишет The Washington Post.

По мнению издания, которое ранее критиковало мирный план США, Вашингтон по-прежнему стремится довести до конца спорное соглашение о прекращении войны.

"Зеленский на следующей неделе столкнется с новым раундом давления со стороны США, которые потребуют от него достичь соглашения о прекращении войны с Россией, в то время как его ближайшее окружение втянуто в коррупционный скандал, лидеры оппозиции призывают к полной перетасовке правительства, а Москва продолжает беспрестанно бомбить его страну, подготавливая почву для одного из самых политически опасных моментов жизни лидера военного времени"​, - говорится в статье.

Уточняется, что секретаря СНБО Рустема Умерова назначили главным переговорщиком вместо экс-главы ОП Андрея Ермака, однако внутри страны это решение уже вызвало критику на фоне подозрений о его возможной связи с коррупционным скандалом.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил газете, что вместо реальных перемен в рядах власти Зеленский "отправил в отставку одного фигуранта коррупционного скандала и назначил главой переговорной группы другого".

Издание напоминает, что на этой и следующей неделе состоятся новые переговоры по Украине - как с Киевом, так и с Москвой.

Газета пишет, что США ускоряют процесс на фоне коррупционного скандала вокруг Зеленского.

Напомним, что переговоры украинской делегации с американцами начнутся уже сегодня в Майами. После этих переговоров представители США должны будут лететь в Москву, где покажут президенту РФ Владимиру Путину доработанный мирный план.