Журналист и пресс-секретарь Владимира Зеленского в 2019-2021 годах Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак часто вводил президента в заблуждение и саботировал его приказы.

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

По словам Мендель, глава Офиса президента звонил лично ей и многим другим чиновникам и запрещал "выполнять то задание, которое просит делать Владимир Александрович". Таким образом, сформировалась система, при которой люди старались угодить Ермаку и при этом выполнить поручения Зеленского.

Зарубежным журналистам, которые хотели сделать интервью с Зеленским, сначала нужно было взять комментарий у Ермака и опубликовать о нем положительную заметку. Те, кто проходил такой фильтр, получали доступ к президенту. Такое неписанное правило существовало до 2024 года.

Также Ермак преследовал людей необоснованными уголовными делами и блокировал работу правоохранительных органов.

"Сейчас, когда я это говорю, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь Богу, спасибо за то, что я жива. Потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек. Те, кто его знают, это поинмают", - сказала Мендель.

Она пояснила, что в его власти устроить что угодно: от кампании по очернению и обвинений в пророссийскойсти и госизмене до открытия уголовного дела благодаря влиянию на правоохранительные органы.

Она считает, что Ермак сохранил влияние на некоторых политиков и правоохранительные органы: "Андрей Борисович не полностью оставил попытки влиять на сегодняшнюю политику, потому что в последние годы он был основным отделом кадров и много людей при власти сейчас лояльны ему, его друзья, люди, которые сделали карьеру благодаря ему. Например, премьер-министр Украины - это абсолютно человек Андрея Борисовича. Или министры или люди, которые участвовали в переговорах в США. У нас не отменено телефонное право. Андрей Борисович будет делать всё, чтобы пытаться и дальше влиять на политику".

При этом она не сняла ответственность с чиновников, пусть они и были запуганы Ермаком, и не опровергла слова Зеленского о том, что он и Ермак - это одно целое.

По ее словам, в 2019 году Ермак, находясь в США, спрашивал у политического консультанта, "как ему стать президентом", то есть у него очень большие амбиции. А в 2022 году он убеждал Зеленского, что полномасштабного вторжения РФ не будет.

Также Мендель рассказала, что во время поездки на фронт еще в 2022 году первое, о чем её спросили военные, - это почему Зеленский не уволит Ермака.

"Этот вопрос висел в воздухе уже много лет", - сказала она.

Напомним, Ермак был уволен с должности главы Офиса президента 28 ноября после обысков НАБУ.

По данным СМИ, он до последнего не верил в свою отставку и услышав просьбу написать заявление о ней, устроил Зеленскому "получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями".