Подозрение экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку по делу "Мидас" было готово ещё 28 ноября.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По информации УП, 28 ноября у Ермака провели обыски, но подозрение не вручили ни в тот день, ни в последующие недели.

Ранее мы подробнее писали о том, что значат коррупционные дела в ближайшем окружении президента Владимира Зеленского для политических раскладов на следующий год.

Напомним, большинство украинцев считают, что Зеленский должен нести ответственность за скандал с Миндичем.

Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.

