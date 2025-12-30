Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с главой Белого дома Дональдом Трампом размещение в Украине американских миротворцев.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

"Это войска США и поэтому именно Америка принимает такие решения. Безусловно, мы это проговариваем и с президентом Трампом, и с представителями "коалиции решительных". Мы бы хотели этого. Это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности", - заявил президент Украины.

Сам Трамп этого не подтверждал. Ранее он выступал против размещения войск любых стран НАТО в Украине, а также заявлял, что американских войск не будет. Против выступает и РФ.

Между тем сегодня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США готовы разместить своих военных в Украине в качестве гарантии безопасности.

Война в Украине идет 1406-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 30 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинский военный эксперт заявил об угрозе Доброполью после окончательного захвата армией РФ Мирнограда и Покровска в Донецкой области. В районе Покровска продолжаются бои за север города и западные окраины, где российские войска пытаются выйти на подступы к Доброполью с юга.

