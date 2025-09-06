Обещания президента Франции Эмманюэля Макрона отправить солдат в Украину - "пустое проявление солидарности, которого российский лидер Владимир Путин никогда не допустит".

Такое мнение высказал обозреватель The Telegraph Оуэн Мэтьюз.

"Европа обманывает Украину. Никакие войска ей на помощь не придут", - пишет журналист.

По мнению Мэтьюза, план Европы по отправке войск нежизнеспособен, потому что его никто не обсуждал с Россией.

"Лидеры Европы отказываются разговаривать с Кремлём с самого начала полномасштабного вторжения России — что, возможно, объясняет, почему они, похоже, не услышали многократно повторяемое Путиным категорическое возражение против идеи военного присутствия НАТО в Украине. На самом деле совершенно ясно: главным среди оправданий Путина для вторжения было стремление воспрепятствовать западному дрейфу Украины и разорвать её связь с НАТО. Это делает план Макрона по размещению европейских солдат не решением, а частью проблемы. Путин никогда не согласится на миротворцев НАТО, так зачем европейцы вообще об этом говорят?" - задается вопросом журналист.

Он полагает, что имеет место "очередное пустое проявление "солидарности" с Владимиром Зеленским". И напоминает, что всю войну западные страны помогали Украине по принципу "слишком поздно и слишком мало".

"Запад хотел помочь Украине воевать с Россией, не вмешиваясь напрямую", - объясняет это Мэтьюз.

"Жестокое вторжение Путина и его продолжающиеся атаки на украинских мирных жителей продолжают возмущать западных избирателей. Но в равной мере никто не хочет участвовать в ядерной войне из-за Донбасса", - пишет журналист.

"Та же логика относится и к безумной идее европейских миротворцев", - добавил он.

Также Мэтьюз указывает, что на прошедшей встрече "коалиции желающих" исчезли любые упоминания о членстве Украины в НАТО.

"Одно из ключевых требований Кремля выполнено. А если расшифровать итоговое резюме Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности, сосредоточенных на превращении Украины в "стального дикобраза", это означает, что, когда дело дойдёт до противостояния будущей агрессии России, Киев будет предоставлен сам себе - а его союзники останутся на безопасной дистанции", - прогнозирует журналист.

Как мы писали ранее, в правящей коалиции Германии выступили против отправки в Украину немецких войск и сил НАТО, предложив вместо этого выслать на родину годных к военной службе украинцев.

Мы также приводили информацию о том, что четыре страны Европы отказались отправлять свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности.