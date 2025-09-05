Хорватия отказалась отправлять свою армию в Украину в рамках гарантий безопасности от "коалиции желающих".

Об этом сообщил министр обороны страны Иван Анушич, передаёт местное издание Dnevnik.hr.

"Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять хорватскую армию в Украину", – заявил он.

Румыния категорически не намерена отправлять войска в Украину, однако готова предоставить странам НАТО свои военные базы для размещения американских истребителей F-35.

Об этом заявил премьер страны Илие Боложан, комментируя гарантии безопасности Украине, передаёт новостное агентство Agerpres.

"Даже сегодня из наших аэропортов осуществляются воздушные патрулирования, ведётся воздушная охрана для мониторинга ситуации в Чёрном море, организуются совместные военные учения, это может быть, так сказать, вкладом Румынии в обеспечение поддержки длительного мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО", – заявил Боложан.

Ранее вариант размещения американских F-35 в Румынии в рамках гарантий обсуждала пресса, указывая, что это пожелание лидеров стран Европы. США таких намерений не подтверждали.

Италия не будет направлять свои войска в Украину, сообщила журналистам премьер страны Джорджа Мелони после встречи "коалиции желающих" в Париже.

Политик отметила, что готова поддержать потенциальное прекращение огня посредством инициатив по мониторингу и обучению военных за пределами Украины.

Польша не направит военный контингент в Украину даже после окончания там боевых действий, заявил польский премьер Дональд Туск после парижского саммита.

"Отдельные страны гарантируют или своё присутствие, или участие в гарантиях безопасности Украины. Польша не предусматривает направления солдат в Украину, в том числе после окончания войны", – сказал Туск.

Ранее в Bild писали, что Берлин передумал посылать войска ФРГ в Украину, даже в качестве миротворцев.

Напомним, Китай опроверг публикацию СМИ о готовности отправить миротворческий контингент в помощь Киеву.