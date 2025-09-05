Власти США и Европы обсуждают отправку в Украину войск из стран, не входящих в блок НАТО, например, из Саудовской Аравии или Бангладеш, поскольку Россия выступает против размещения западных военных.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

Войска ненатовских государств могут охранять демилитаризованную зону, мониторить которую могут США и другие страны с помощью беспилотников и спутников. Границы этой зоны пока не определены.

Также по плану Запада Украина может подписать несколько двусторонних соглашений с союзниками, а Турция будет обеспечивать свободу судоходства в Черном море.

В публикации указывается, что этот план был разработан после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Трамп пока не одобрил, но и не исключил какой-либо из вариантов с вводом иностранных контингентов в Украину.

Напомним, что исходя из заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, встреча "коалиции желающих" и разговор её участников с президентом США не принесли главного результата: конкретики насчет готовности США участвовать в гарантиях безопасности Украины, в том числе в виде присутствия иностранных войск.

Между тем Путин заявил, что российская армия может атаковать войска стран НАТО, если они появятся на территории Украины.