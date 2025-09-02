Украина считает лучшей гарантией безопасности усиление ВСУ, поскольку американская помощь иссякает, а западные обещания "остаются неопределенными".

Об этом пишет американская газета The New York Times.

В основе этих усилий лежит новая система закупок американского оружия для Украины за средства европейских стран. Также Киев делает ставку на собственную оборонную промышленность.

"Насколько далеко может зайти это наращивание военной мощи, остаётся неясным. Европейские страны, уже испытывающие финансовые трудности, могут столкнуться с проблемами в поддержании уровня финансирования, который, по словам Украины, ей необходим, а армия Киева должна решить проблему постоянной нехватки личного состава, чтобы стать по-настоящему сдерживающей силой. Но у Украины мало вариантов, кроме как укрепить собственную оборону. Расплывчатые обещания Запада о послевоенных гарантиях безопасности пока не переросли в конкретные обязательства, а стремление к укреплению вооружённых сил отражает опасения, что эти обещания могут так и не воплотиться в жизнь", - комментирует NYT.

Ранее Зеленский сообщил, что 4 сентября состоится заседание "коалиции желающих", на котором обсудят подготовленные пункты обеспечения безопасности Украины.

Подробнее о гарантиях безопасности для Украины мы рассказывали в отдельном материале.