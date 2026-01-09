Трамп поддержал законопроект об усилении санкций против РФ. Москва ответила, что не пойдет на уступки
Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает законопроект об усилении санкций против РФ, но хочет сам иметь возможность его применять, а не оставлять это право за конгрессом.
Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.
"Да, но только если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю. Я надеюсь, что нам не придется его применять. У нас уже есть серьезные санкции против России", - сказал Трамп.
Он отметил, что экономика РФ сейчас находится в очень плохом состоянии. Правда, не объяснил, на каком основании так считает.
На подготовку Вашингтоном очередных ограничений отреагировал председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Санкции против России, о которых объявил Трамп и которые он "надеется не использовать". Тут всё ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма. Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз", - написал политик в своем телеграм-канале.
Ранее сенатор Линдси Грэм сообщил, что Трамп одобрил двухпартийный законопроект, который позволит ему давить на Китай, Индию и Бразилию, чтобы побудить их отказаться от закупок российской нефти.
Мы уже писали о стратегии, согласно которой "ястребы"-республиканцы, Европа и Киев пытаются склонить Трампа к жестким шагам в отношении России на волне успеха в Венесуэле.