Президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает законопроект об усилении санкций против РФ, но хочет сам иметь возможность его применять, а не оставлять это право за конгрессом.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.

"Да, но только если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю. Я надеюсь, что нам не придется его применять. У нас уже есть серьезные санкции против России", - сказал Трамп.

Он отметил, что экономика РФ сейчас находится в очень плохом состоянии. Правда, не объяснил, на каком основании так считает.

На подготовку Вашингтоном очередных ограничений отреагировал председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Санкции против России, о которых объявил Трамп и которые он "надеется не использовать". Тут всё ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма. Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз", - написал политик в своем телеграм-канале.

Ранее сенатор Линдси Грэм сообщил, что Трамп одобрил двухпартийный законопроект, который позволит ему давить на Китай, Индию и Бразилию, чтобы побудить их отказаться от закупок российской нефти.

Мы уже писали о стратегии, согласно которой "ястребы"-республиканцы, Европа и Киев пытаются склонить Трампа к жестким шагам в отношении России на волне успеха в Венесуэле.