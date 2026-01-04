Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 95 физических и 70 юридических лиц, большинство из которых – граждане и резиденты РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Под санкции попали лица и компании, связанные с выполнением государственного оборонного заказа РФ и деятельностью её оборонно-промышленного комплекса. В частности, это предприятия и их руководители, которые производят и поставляют продукцию для российского ВПК и силовых структур в сферах связи, радиоэлектронной борьбы и микроэлектроники.

Кроме того, санкции введены против промышленных предприятий химической, добывающей, металлургической отраслей, а также топливно-энергетического комплекса России.

"Введенные ограничения должны усложнить обслуживание российского ВПК и ограничить его способности в производстве вооружения и военной техники, используемых в войне против Украины", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский ввёл санкции против "Роснефти", "Лукойла", связанных с ними компаний, а также против организаторов дроновых атак.

До этого санкции были введены против 56 морских судов, которые после 2022 года заходили в порты на захваченных РФ территориях и вывозили оттуда продовольственную продукцию.