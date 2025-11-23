Экономические ограничения, введённые странами Европы в отношении России, не достигли своих целей.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессант в эфире американского новостного телевизионного канала NBC News.

По его словам, европейские государства продолжают расширять антироссийские санкции, но эффективность этих мер вызывает сомнения.

"Европейцы говорят мне: "О, мы принимаем 19-й пакет санкций". По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, вы провалились", – сказал Бессант.

Глава американского Минфина добавил, что обсуждения санкций с европейскими коллегами показывают разный подход к оценке влияния ограничений на российскую экономику.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал "иллюзией" идею, что РФ можно победить санкциями и передачей Украине оружия.

Напомним, американский президент Дональд Трамп раскритиковал Киев и Европу за попытки корректировать его мирный план.

