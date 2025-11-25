Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 56 морских судов, входивших после 2022 года в порты на захваченных РФ территориях и вывозивших оттуда продовольственную продукцию.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Эти суда ходили под флагами РФ, Того, Коморских Островов, Камеруна и других стран.

Напомним, в начале ноября Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и должностных лиц, включая спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Перед этим Зеленский ввел новые санкции против нефтяного сектора и военного производства РФ.

А в сентябре Зеленский ввел новые санкции против лиц и компаний, связанных с военной и энергетической поддержкой России.

Война в Украине идет 1371-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 25 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты военного паблика Deep State, в Константиновке Донецкой области начались бои. На южной окраине города появилась серая зона, которая приблизилась к трассе. Также указано продвижение россиян на широком участке южнее Константиновки.

