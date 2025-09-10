Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении людей и компаний, связанных с военной и энергетической поддержкой России.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

В частности, среди подсанкционных лиц есть граждане Азербайджана.

Напомним, недавно Зеленский подписал два указа о введении новых санкций против РФ и связанных с ней лиц, в том числе украинцев.

Ранее Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов с искусственным интеллектом в России, Беларуси и Китае. Ограничения были применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российских, 10 китайских, две белорусских).

А перед этим Зеленский ввел санкции против военного производства РФ.

Между тем война в Украине идет 1295-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 сентября в обновляемом онлайне.

