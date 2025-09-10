Зеленский ввел новые санкции против лиц и компаний, связанных с военной и энергетической поддержкой России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении людей и компаний, связанных с военной и энергетической поддержкой России.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
В частности, среди подсанкционных лиц есть граждане Азербайджана.
Напомним, недавно Зеленский подписал два указа о введении новых санкций против РФ и связанных с ней лиц, в том числе украинцев.
Ранее Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов с искусственным интеллектом в России, Беларуси и Китае. Ограничения были применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российских, 10 китайских, две белорусских).
А перед этим Зеленский ввел санкции против военного производства РФ.
Между тем война в Украине идет 1295-й день.
