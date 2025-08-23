Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении новых санкций против России и связанных с ней лиц.

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Первый документ синхронизирует украинские санкции с канадскими и распространяется на 139 физических и юридических лиц.

Второй указ вводит ограничения против 28 граждан разных стран, которые "помогают оккупации Украины и финансируют российскую агрессию".

Отметим, что в новых указах о санкциях, которые издал сегодня Зеленский, есть 16 граждан Украины.

Многие из них сейчас российские журналисты или военкоры.

Вот полный список подсанкционных граждан Украины:

Астрахань Дмитрий Олегович - 1986 г.р., гражданство: Украина и Россия (известен как корреспондент из Донецка, работавший на "ДНР". Ведёт телеграм-канал "Военкор Астрахань"). Бобкова Елена Николаевна - 1974 г.р., гражданство: Украина и Россия (пророссийская блогерша). Величко Юлия Сергеевна (Сухарева Юлия Сергеевна) - 1993 г.р., гражданство: Украина и Россия (занимала должность "министра молодёжной политики ЛНР"). Вылегжанин Владимир Иванович - 1959 г.р., гражданство: Украина и Россия. Гавриш Алексей Александрович - 1991 г.р., гражданство: Украина (украинской разведкой указан как военкор, работал таких ресурсов как NewsFront). Котеляк Владимир Эдуардович - 1967 г.р., гражданство: Украина и Россия. Макеев Дмитрий Владимирович - 1969 г.р., гражданство: Украина и Россия (фотокорреспондент и военкор "РИА Новости Крым", автор репортажей и выставок). Рассказов Евгений Эдуардович - 1995 г.р., гражданство: Украина и Россия. Калашников Константин Сергеевич - 1993 г.р., гражданство: Украина и Россия. Георгиев Сергей Александрович - 1988 г.р., гражданство: Украина и Россия (известен как военкор, связан с российской "администрацией Херсонской области"). Полевик Людмила Викторовна (Эль-Амур) - 1975 г.р., гражданство: Украина и Россия. Суботовский Виталий Витальевич - 1975 г.р., гражданство: Украина. Таран Евгений Николаевич - 1980 г.р., гражданство: Украина. Шавло Ренат Игоревич - 1995 г.р., гражданство: Украина (военкор, автор провоенного паблика "Записки Медведева", использует псевдоним Георгий Медведев). Ильин Владимир Константинович - 1959 г.р., гражданство: Украина. Ильина Марина Владимировна - 1989 г.р., гражданство: Украина.

Кроме того, под новые санкции Зеленского попали несколько известных россиян, а также иностранцев.

Среди них - дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж, бывший глава администрации президента Валентин Юмашев.

Кроме того, в списке бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур, и несколько родственников президента.

Также в списке экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и политолог Дмитрий Саймс.

Ранее Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов с ИИ в России, Беларуси и Китае. Ограничения применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российских, 10 китайских, две белорусских).

А перед этим Зеленский ввел санкции против военного производства РФ.