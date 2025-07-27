Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции, подписав два решения СНБО. Соответствующие указы №554/2025 и №555/2025 появились на сайте Офиса Президента.

Первое касается полной синхронизации украинской санкционной политики с санкциями Европейского Союза — все 18 пакетов, принятые Евросоюзом, теперь действуют и в украинской юрисдикции.

Последний, 18-й пакет, включает ограничения против структур, связанных с российским "теневым" танкерным флотом, а также против 53 физических и юридических лиц из России, Китая, Ирана и других стран.

Второе решение касается санкций против российского военно-промышленного комплекса. Под ограничения попали более 90 компаний, занимающихся добычей редкоземельных и редких металлов, необходимых для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.

На днях народный депутат Анна Скороход заявила, что украинские власти готовят подозрение лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко и мэру Киева Виталию Кличко.

Ранее Зеленский заявил о необходимости для украинских производителей беспилотников обеспечивать способность ВСУ применять тысячу дронов-перехватчиков в сутки.