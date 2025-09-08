Европейская комиссия может официально представить 19‑й пакет санкций против России уже к концу текущей недели.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"ЕК уже начала консультации по санкциям с послами стран ЕС. Однако официальное предложение по 19‑му пакету, вероятно, будет представлено только к концу этой недели. Учитывая, что это 19‑й пакет, дипломаты не ожидают ничего принципиально нового, за одним исключением — запрета на реэкспорт из третьих стран", — заявили изданию два дипломатических источника.

Издание уточняет, что новый пакет в целом направлен на борьбу с обходом и уклонением от уже введенных санкций, а также предусматривает ужесточение ограничений в энергетическом и финансовом секторах.

Отмечается, что Венгрия и Словакия могут выступить против принятия новых мер. Однако, по словам одного неназванного дипломата, "звонок из Вашингтона" может изменить ситуацию: США уже оказывали давление на Будапешт в ходе принятия предыдущих пакетов санкций — как при Джо Байдене, так и при Дональде Трампе — чтобы он поддержал их.

Напомним, что после вчерашнего удара по Киеву в Белом доме заявили о возможности рассмотрения новых санкций против России.

Ранее мы приводили заявление Венгрии, согласно которому российскую нефть закупают не только она и Словакия: по утверждению Будапешта, то же самое делают и другие страны Европейского Союза, хотя санкции запрещают это делать.