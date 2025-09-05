Венгрия заявляет, что не только она со Словакией покупают российскую нефть. Тоже самое, якобы, делают и другие страны Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, чьи слова передает государственный секретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач.

"Венгрия открыто закупает российскую нефть, потому что у нас нет другого выбора, в то время как некоторые европейские страны покупают ее тайно, используя обходные пути, потому что так дешевле", - заявил Сийярто.

При этом глава МИД Венгрии также назвал политику этих стран "лицемерной".

Напомним, американский президент Дональд Трамп призвал Европу прекратить закупку российской нефти - напрямую и через Индию.

На что Макрон ответил, что речь идет о двух единственных странах ЕС, все еще покупающих нефть у РФ - Венгрии и Словакии.

Сегодня же Индия официально отвергла требование Трампа прекратить закупку нефти РФ, заявив, что продолжит процесс.

В то же время западные СМИ пишут, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от четырёх телефонных разговоров с президентом США за последние недели.