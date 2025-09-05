Индия официально отвергла требование президента США Дональда Трампа прекратить закупку российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр финансов страны Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки, несмотря на 50-процентные тарифы США.

"Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, учитывая, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать", - сказала Ситхараман.

Ранее Трамп заявил, что США "потеряли" Индию и РФ, которые ушли в орбиту Китая. А также призвал Европу прекратить закупку российской нефти через Индию.

Между тем в Нью-Дели заявили, что Европа и США продолжают покупать нефть у Индии, несмотря на обвинения в том, что Нью-Дели приобретает сырьё в России и таким образом финансирует войну против Украины.

Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

Напомним, что Глава КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Тяньцзине призвал Россию, Индию и другие страны региона вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние.