Нирмала Ситхараман. Фото: из открытых источников

Индия официально отвергла требование президента США Дональда Трампа прекратить закупку российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg. 

Министр финансов страны Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки, несмотря на 50-процентные тарифы США.

"Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, учитывая, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать", - сказала Ситхараман.

Ранее Трамп заявил, что США "потеряли" Индию и РФ, которые ушли в орбиту Китая. А также призвал Европу прекратить закупку российской нефти через Индию.

Между тем в Нью-Дели заявили, что Европа и США продолжают покупать нефть у Индии, несмотря на обвинения в том, что Нью-Дели приобретает сырьё в России и таким образом финансирует войну против Украины.

Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

Напомним, что Глава КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Тяньцзине призвал Россию, Индию и другие страны региона вместе с Китаем бросить вызов Западу в период роста геополитической и торговой напряженности, используя свое экономическое влияние.

