Премьер Индии Нарендра Моди отказался от четырёх телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом за последние недели, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, премьер-министр Индии обижен на президента США после того, как Трамп назвал экономику страны "мёртвой" и ввёл дополнительные 25% пошлины на импорт индийских товаров, из-за чего общий тариф с 27 августа составит 50%.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет посетит Китай. Это произойдет после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин за покупку Индией российской нефти. Визит запланирован на конец августа.

Моди собирается посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется в Китае 31 августа. Он покажет "солидарность Глобального Юга", а также "поможет России, попавшей под санкции, совершить еще один дипломатический переворот".

Встреча в Тяньцзине - это крупнейший саммит Шанхайской организации сотрудничества с 2001 года.

Индия также остановила покупку американского оружия и самолетов после новых пошлин Дональда Трампа, а государственные НПЗ страны возобновили закупки российской нефти, несмотря на пошлины президента США.