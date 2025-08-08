Индия приостанавливает планы по покупке американского оружия и самолетов из-за новых пошлин президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Нью-Дели планировал в ближайшие недели отправить в США министра обороны Раджнатха Сингха для объявления о некоторых закупках, но эта поездка была отменена. Речь идет о покупке шести разведывательных самолётов Boeing P8I, боевых машин Stryker и противотанковых ракет Javelin.

Напомним, Трамп 6 августа ввёл дополнительный 25-процентный тариф на индийские товары в качестве наказания за закупки российской нефти. Введенные пошлины вступят в силу через 21 день после даты подписания. Трамп уже ввел 25%-процентные пошлины на индийские товары 30 июля. Таким образом, теперь совокупные пошлины для Нью-Дели достигнут 50%.

Ранее СМИ писали, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили закупки российской нефти после введения пошлин. Однако официально Нью-Дели не дал никаких указаний НПЗ прекращать закупку сырья из России.

А в МИД Индии дали понять, что страна не намерена отказываться от торговли с Россией.