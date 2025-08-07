Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили закупки российской нефти после того, как США ввели 25% тарифы на импорт из Индии.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

В то же время, как отмечает агентство, официально Нью-Дели не дал никаких указаний НПЗ прекратить закупку сырья из России, а правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди сопротивляется пошлинам американского президента Дональда Трампа.

Напомним, на днях в Bloomberg уже писали, что в Индии не давали указаний нефтеперерабатывающим заводам страны отказаться от российской нефти.

В свою очередь ранее индийская пресса сообщала, что НПЗ страны продолжают закупать нефть у России.

Между тем в МИД Индии дали понять, что страна не намерена отказываться от торговли с Россией.

А накануне сообщалось, что на фоне санкций Дональда Трампа Индия и Россия договорились усилить экономическое сотрудничество. Министерства торговли и промышленности двух стран подписали протокол об углублении сотрудничества в области алюминия, удобрений, железных дорог и горнодобывающих технологий.