Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется в Китае 31 августа, покажет "солидарность Глобального Юга", а также "поможет России, попавшей под санкции, совершить еще один дипломатический переворот".

Об этом пишет агентство Reuters.

"Си Цзиньпин захочет использовать саммит как возможность продемонстрировать, как начинает выглядеть международный порядок, возглавляемый Америкой, и что все усилия Белого дома с января по противодействию Китаю, Ирану, России, а теперь и Индии не дали ожидаемого эффекта", - сказал Эрик Оландер, главный редактор агентства The China-Global South Project.

Отмечается, что встреча в Тяньцзине - это крупнейший саммит Шанхайской организации сотрудничества с 2001 года. В рамках мероприятия состоится первый визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай за более чем семь лет. По иронии судьбы Индию приняли в ШОС только в 2017 году вместе с Пакистаном.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. ШОС ханимает промежуточное положение между военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности. Главные задачи организации - укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком и развитие экономического сотрудничества. Иногда его называют российским НАТО, иногда китайским.

Сейчас в состав ШОС входят 10 стран: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан + два наблюдателя: Афганистан и Монголия, а также партнёры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка, которые взаимодействуют с ШОС на различных уровнях.

Сразу после саммита ШОС в столице КНР Пекине пройдет парад в честь 80-летия победы над Японией, где также будет присутствовать президент России Владимир Путин.

Известно, что участники встречи планируют принять Тяньцзиньскую декларацию саммита, где одновременно отметят 80-летие Победы и 80-летие основания ООН, чтобы единым фронтом выступить с общей позицией ШОС по важным международным и региональным вопросам.

Ранее стало известно, что в Министерстве иностранных дел России получили заявки от четырех государств, готовых принять участие в работе Шанхайской организации сотрудничества.