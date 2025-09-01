На саммите ШОС в Китае премьер Индии Нарендра Моди обнялся с главой РФ Владимиром Путиным и выложил фото с ним.

"Всегда приятно встретиться с президентом Путиным!", - написал Моди.

А Кремль опубликовал видео, где Путин и Моди, держась за руки, подходят к главе Китая Си Цзиньпину.

К месту двухсторонней встречи они направились в одном лимузине. Российские паблики предполагают, что это "Аурус".

Во время выступления на саммите ШОС Путин заявил, что достигнутое на Аляске "понимание" открывает дорогу к миру в Украине.

Он добавил, что уже проинформировал Си Цзиньпина во время личной встречи на саммите о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

При этом, по словам Путина, в рамках урегулирования "должны быть устранены первопричины кризиса и восстановлен баланс в сфере безопасности".

"Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой. Должны быть устранены первопричины кризиса на Украине и восстановлен баланс в сфере безопасности. Кризис на Украине возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве", - заявил Путин.

Напомним, впервые за семь лет Си Цзиньпин встретился с премьером Индии Моди.