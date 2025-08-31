Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретился в Китае с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Это первый визит Моди в Китай за семь лет.

Встреча проходит на фоне ухудшения отношений обеих стран с Соединенными Штатами.

"Мир движется к трансформации. Китай и Индия – две самые цивилизационные страны. Мы являемся двумя самыми густонаселенными странами мира и частью Глобального Юга... Жизненно важно быть друзьями, хорошими соседями, а Дракон и Слон должны объединиться...", - сказал Си на встрече с Моди.

"Мы также должны выполнить наши исторические обязательства по поддержанию многосторонности, многополярного мира и большей демократии в международных институтах и работать вместе во имя мира и процветания в Азии и во всем мире", - добавил глава Китая.

Моди заявил, что Индия привержена развитию своих связей с Китаем на основе взаимного доверия, уважения и чуткости. По его словам, благосостояние 2,8 миллиарда человек связано с двусторонним сотрудничеством между Индией и Китаем.

Также Моди объявил о возобновлении прямого авиасообщения с Китаем. Он добавил, что атмосфера "мира и стабильности" воцарилась на границе с Китаем в Гималаях, где в 2020 году произошло военное противостояние, которое заморозило большинство сфер сотрудничества между Индией и Китаем.

Ранее завадные СМИ писали, что саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется в Китае 31 августа, покажет "солидарность Глобального Юга", а также "поможет России, попавшей под санкции, совершить еще один дипломатический переворот".

До этого стало известно, что в Министерстве иностранных дел России получили заявки от четырех государств, готовых принять участие в работе Шанхайской организации сотрудничества.