Белый дом предложил Китаю провести первый телефонный разговор по линии Министерств обороны, но Пекин пока не соглашается.

Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По их данным, Китай колеблется, поскольку "не видит чёткого пути к улучшению отношений". В частности, Пекин обратил внимание на заявление главы Пентагона Пита Хегсета, что "угроза со стороны Китая реальна, и она может быть неминуемой".

Ранее американские и китайские военные лидеры встречались на саммите Shangri-La Dialogue, однако министр национальной обороны Китая Дун Цзюнь в этом году пропустил мероприятие по неизвестным причинам.

По словам американского чиновника, обсуждение состоится после военного парада Китая 3 сентября, на котором будут показаны вооружения, способные ударить по Штатам.

Китайская пресса сообщала, что Пекин создал оружие, которое способно выводить из строя электростанции.

Напомним, на военный парад в Пекине 3 сентября приедут лидеры 26 государств. Reuters пишет, что "на фоне растущей военной мощи Китая лидеры продемонстрируют серьезную солидарность не только между Китаем и мировым Югом, но и с находящимися под санкциями Россией и Северной Кореей".