Китай покажет на своем воздушном параде 3 сентября оружие, способное ударить по США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, анализируя спутниковые снимки плацдарма для парада.

Готовится демонстрация новейших противокорабельных ракет, боевых беспилотников и баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, чтобы продемонстрировать свою военную мощь и, возможно, привлечь потенциальных покупателей.

"Пекин является одним из самых активных разработчиков гиперзвуковых ракет, которые по своей скорости и маневренности превосходят традиционные системы обороны. Эта технология находится в центре обостряющейся конкуренции между США с одной стороны, и Китаем и Россией с другой. Украина заявила, что Россия применила такое оружие против нее в 2024 году", - пишет Bloomberg.

Парад пройдет через несколько дней после саммита ШОС в Китае, на котором председатель КНР Си Цзиньпин встретится с российским лидером Владимиром Путиным, премьером Индии Нарендрой Моди и другими мировыми лидерами.

Напомним, на днях мы публиковали видео репетиции Пекином воздушного парада к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне.

Ранее китайская пресса сообщала, что Китай создал оружие, которое способно выводить из строя электростанции.

Также мы писали, что Китай вывел на дальнее патрулирование новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами.