В Пекине провели репетицию воздушного парада, посвящённого 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне.

Кадры с вертолётами над улицами столицы КНР публикуют телеграм-каналы.

Сами торжества состоятся 3 сентября, на них приедут президент РФ Владимир Путин и ряд других лидеров.

При этом, как сообщает японское агентство Kyodo, по своим дипломатическим каналам Токио уже призывает страны Азии и Европы не участвовать в параде, проводимом китайцами.

В сообщении указано, что Япония считает, что готовящиеся мероприятия "имеют антияпонский подтекст", с целью "создать прокитайскую интерпретацию истории".

Российские СМИ пишут, что на следующей неделе с четырёхдневным визитом в КНР отправится Путин чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) которая пройдёт в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, а затем – на параде в Пекине.

В ходе встречи также запланированы переговоры делегаций России и Китая.

Интересно, что, по данным МИД Китая, в этом году в съезде ШОС примут участие премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Таким образом, на этом мероприятии Путин и Алиев могут лично встретиться впервые с момента крушения азербайджанского самолёта, в сбитии которого над территорией Чечни Баку обвинил российских военных. Это вызвало обострение в отношениях двух стран, продолжающееся до сих пор.

Напомним, Китай выразил готовность участвовать в миротворческой миссии в Украине.

Ранее стало известно, что на день памятных мероприятий в Пекине глава Белого дома Дональд Трамп пригласил нового президента Польши в США.