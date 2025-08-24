Ко Дню независимости Украины Киев получил поздравительные письма от лидеров государств и главы католической церкви.

Из соседей отметился президент Беларуси Александр Лукашенко. Он обратился не к руководству, а к народу Украины, которую назвал "многонациональной страной".

"От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране – мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", – заявил президент РБ.

Лукашенко добавил, что у белорусов с украинцами "неразрывные кровные связи, закреплённые совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой".

"Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остаётся открытой для украинцев", – заявил Лукашенко.

Глава Китая Си Цзиньпин поздравил не публично – его письмо опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Войну с Россией и напряжённость в ходе переговоров о мире Си не упоминал.

"Китай и Украина связывает традиционная дружба. За последние 33 года с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские связи стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах принесло заметные результаты. Я готов работать с Вами над тем, чтобы направить наши двусторонние отношения к устойчивому и долгосрочному развитию и принести больше пользы народам обеих стран", – написал Си.

Папа римский Лев XIV заявил, что молится за народ Украины, который страдает от войны – особенно за всех раненых, а также за тех, кто потерял близких и тех, кто лишён своих домов. Он также призвал к переговорам.

"Я молю Господа коснуться сердец людей доброй воли, чтобы шум оружия умолк и уступил место диалогу, открыв путь к миру во благо всех", – написал понтифик.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Украине "мира, процветания и благополучия."

"Турецко-украинское стратегическое партнёрство имеет первостепенное значение для доверия и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях", – заявил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также направил поздравление.

"Отрадно, что наши страны в полном соответствии с нормами и принципами международного права демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в вопросах территориальной целостности и суверенитета. Азербайджан и впредь продолжит оказывать дружественному украинскому народу необходимую гуманитарную помощь и поддержку", – написал Алиев.

Поздравления из Европы были похожи друг на друга.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем поздравлении напомнил о существовании "коалиции желающих" и заявил, что "Франция стоит рядом с Украиной и украинцами в их сопротивлении российской агрессии".

"Наша дипломатическая приверженность направлена прежде всего на обеспечение справедливого и прочного мира, чтобы Украина сохранила свой суверенитет и свободу выбора", – написал французский лидер.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "украинцы с большим мужеством защищаются от нападений России".

"Они борются за наше устройство на основе свободы в Европе и за справедливый мир. В День независимости мы твердо стоим на их стороне сегодня и в будущем", – написал Мерц.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил кратко: "Мы поддерживаем Украину сегодня и всегда. Слава Украине" (это лозунг в своих поздравлениях использовали руководители многих европейских стран и ЕС).

Поздравления Украине также направили Румыния и Молдова.

Напомним, поздравляя с Днём независимости, США призвали Украину к "переговорному урегулированию" войны.

Как мы также сообщали, в своём видеообращении на День независимости Зеленский затронул тему мира и гарантий безопасности.