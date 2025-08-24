Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении ко Дню независимости Украины призвал к завершению войны и поддержал переговорное урегулирование.

Текст поздравления опубликовал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети X.

В нем Трамп выразил "поздравления и самые тёплые пожелания вам и мужественному народу Украины по случаю 34-й годовщины независимости.

Народ Украины обладает несокрушимым духом, а мужество вашей страны вдохновляет многих. В этот важный день знайте: Соединённые Штаты уважают вашу борьбу, чтят ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимой нации".

"Сейчас настал момент положить конец бессмысленным убийствам. Соединённые Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведёт к прочному и долгосрочному миру, положит конец кровопролитию и обеспечит суверенитет и достоинство Украины", - написал президент США.

Государственный секретарь США Марко Рубио также призвал Украину к "переговорному урегулированию" войны, поздравляя с Днем независимости.

Соответствующее заявление появилось на сайте Государственного департамента США.

"Мы верим в переговорное урегулирование, которое будет поддерживать украинский суверенитет и гарантировать её долгосрочную безопасность, приведя к прочному миру", - говорится в сообщении.

"В этот День Независимости, когда вы отдаёте дань истории своей страны, Соединённые Штаты с нетерпением ждут продолжения развития нашего экономического и оборонного партнёрства ради мирного и процветающего будущего для обеих наших стран", - добавил Рубио.

Ранее мы писали о том, что Марко Рубио и глава Офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече советников обсудили гарантии безопасности для Украины.

Также в Белом доме заявляли, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф будут координировать работу с Украиной и Россией для скорейшей встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.