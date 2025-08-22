Госсекретарь США Марко Рубио не озвучил на переговорах с европейцами, как именно США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Он заверил, США будут участвовать, но в ограниченной роли, а Европа должна взять на себя ведущую роль. Европейцы с этим согласились.

Основной темой была возможная поддержка США с воздуха. В администрации президента США Дональда Трампа есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских пилотов к выполнению пилотируемых миссий по поддержке с воздуха над Украиной, но "наблюдается большая открытость" к использованию беспилотных самолетов.

Американские пилоты могут быть привлечены к проведению наблюдательных полетов над Украиной, предоставляя изображения высокого разрешения линии фронта и перемещений войск.

Однако БПЛА слишком медленны для проведения так называемых "чрезвычайных" миссий, отметил источник. Это значит, что, скорее всего, другим странам придется предоставить дополнительные воздушные средства, если США готовы пойти на это.

Когда европейцы сообщили Трампу, что хотели бы от США дальнейшей военной разведки и наблюдения, "президент, казалось, отнесся к этому с пониманием, но не дал конкретных обещаний".

Румыния категорически не намерена отправлять войска в Украину, однако готова предоставить НАТО свои военные базы для размещения американских истребителей F-35.

Об этом заявил премьер страны Илие Боложан, комментируя гарантии безопасности Украине, передает Agerpres.

"Даже сегодня из наших аэропортов осуществляются воздушные патрулирования, ведется воздушная охрана для мониторинга ситуации в Черном море, организуются совместные военные учения, поэтому это может быть, так сказать, вкладом Румынии в обеспечение поддержки длительного мира в Украине. Предоставление наших военных баз союзникам по НАТО", – заявил Боложан.

Ранее вариант размещения американских F-35 в Румынии в рамках гарантий обсуждала пресса, указывая, что это пожелание лидеров стран Европы. США таких намерений не подтверждали.

Напомним, Reuters сообщило, что министры обороны США, Украины, Германии, Франции, Финляндии, Великобритании и Италии разработали варианты гарантий безопасности для Украины. Они предполагают ввод иностранных войск.