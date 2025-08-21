Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать оккупацию своих территорий Россией. Также он хочет "получить понимание архитектуры гарантий безопасности от США" в ближайшее время.

Об этом он заявил во время закрытой встречи с журналистами, сообщают СМИ.

"Про обмен территориями: говорить о том, на что готова Украина, стоит только после того, как требования России будут четко понятны. Но, Украина точно юридически не будет признавать оккупацию своих территорий Россией", - отметил президент.

Главные заявления Зеленского:

1. Киев хочет "получить понимание архитектуры гарантий безопасности от США" в течение следующих 7-10 дней.

То есть Зеленский хочет иметь полное представление и чёткость гарантий Украине до встречи с Путиным. О таких сроках и последовательности событий ранее писало Politico.

2. России потребуется четыре года, чтобы полностью захватить Донбасс.

"Вопрос Донецкой области. Я объяснил на нашей встрече, что с начала полномасштабной войны Россия оккупировала не 69%, а около трети, потому что РФ оккупировала без полномасштабной войны весь Крым и треть Донецкой области. После начала полномасштабной войны они оккупировали ещё примерно треть. Сейчас в целом где-то 67-69% они держат. То есть мы говорим, что за почти четыре года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И поэтому я объяснил, что рассказы о том, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, – это всё разговоры. Чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно ещё четыре года", – рассказал президент.

3. Зеленский дал понять, что россияне предлагают в качестве обмена территориями Кинбурнскую косу на юге.

"Говорить о Николаевской области, что они там готовы нам отдать Кинбурнскую косу <...> Она им нужна только для блокирования моря для нас", – сказал президент.

Напомним, что территориально Кинбурнская коса находится на левом берегу Херсонской области, который захвачен россиянами.

4. Украина планирует зимой запустить массовое производство собственных ракет "Фламинго".

Зеленский подтвердил успешное испытание этой ракеты.

"Пока что она самая успешная, которая у нас есть. Думаю, что мы не можем многое об этом говорить, до тех пор, пока у нас нет возможности применения сотни ракет. К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство", – прокомментировал президент.

Напомним, что эта ракета выглядит как британская FP-5 Milanion.

5. Зеленский отверг российское предложение включить Китай в число гарантов безопасности Украины.

"Нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогли ей в тот момент, когда она действительно в этом нуждалась. Мы нуждаемся в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", - заявил он.

6. Президент снова подтвердил, что Россия предлагает сдачу территорий в обмен на прекращение войны.

"Путин хочет продать нам какой-то "воздух" - мол, он не будет на нас наступать, а взамен отдайте то, что вы контролируете. Думаю, это просто его вброс, потому что он не хочет заканчивать войну", - заявил Зеленский.

7. Зеленский назвал Австрию, Швейцарию и Турцию возможными местами для встречи с Путиным.

Он заявил, что не согласится на встречу в Москве, а встретиться в Венгрии "на сегодня непросто", потому что Будапешт выступает против поддержки Украины.

8. Президент отверг еще одно требование РФ - об официальном закреплении статуса русского языка.

"У нас есть государственный язык – украинский. РФ может заявлять что угодно... Я считаю, что они (условия) исключительно для того, чтобы ставить ультимативные условия и затруднять процесс", - сказал Зеленский.