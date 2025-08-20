Россия отвергает идею миротворцев из стран НАТО в Украине.

Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

"Чётко заявлено: никаких натовских миротворцев. Россия не примет таких "гарантий безопасности", – написал Медведев.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможно возвращение к "стамбульскому формату" 2022 года, согласно которому гарантами безопасности должны были выступить постоянные члены Совета безопасности ООН – Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что США будут обсуждать с РФ приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины.

Между тем Трамп заявил о готовности поддержать европейских миротворцев в Украине. Что это значит, мы разбирались в отдельном материале.

Война в Украине идет 1274-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

