Предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных гарантиям, предусмотренным в статье 5-й договора НАТО о коллективной обороне (и предусматривающих обязательства оказать прямую военную поддержку в случае нападения) будет "затруднительным".

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, альтернативой могла бы стать поддержка, посредством обязательств США, ранее согласованных Великобританией и Францией планов, которые включали вводит миротворческих сил в Украину, мониторинг и поддержку с воздуха.

Однако пока конкретные условия участия США в гарантиях безопасности для Украины остаются неясны.

Представители "коалиции желающих" собираются обсудить это в ходе видеоконференции в воскресенье для выработки плана действий.

Напомним, ранее против присутствия иностранных войск в Украине выступала Россия.

До этого европейские лидеры обнародовали совместное заявление после разговора с президентом США Дональдом Трампом по итогам переговоров с Владимиром Путиным, в котором говорится о необходимости предоставить Украине надежные гарантии безопасности.