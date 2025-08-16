Чиновники Евросоюза и президент США Дональд Трамп обсудили возможные гарантии безопасности для Украины в стиле "Статьи 5" НАТО. Потенциально они могут быть введены в рамках мирного соглашения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

При этом европейский источник заявил, что НАТО не будет участвовать в этих гарантиях. То есть, это будут гарантии вне НАТО. Точные детали этого предложения неизвестны, и неясно, как будут реализованы гарантии.

Источники "РБК-Украины" утверждают, что американская сторона в ходе сегодняшних переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявила, что подобный формат гарантий уже согласован с Москвой.

Официально это ни США, ни РФ не подтверждали.

Напомним, вчера на Аляске состоялась встреча Трамп и Путина. Американский лидер заявил, что они пришли к согласию по многим пунктам сделки и теперь дальнейшее решение зависит от президента Украины. После переговоров Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами. Президент сообщил, что Трамп пригласил его в понедельник в Вашингтон для обсуждения деталей соглашения, направленного на завершение войны.

Европейские лидеры также обнародовали совместное заявление после разговора с Трампом.