Некоторые чиновники в Европе обеспокоены, что теперь президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот пошёл на территориальные уступки.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что в преддверии переговоров европейские союзники выразили обеспокоенность тем, что Трамп может пойти на слишком большие уступки Путину или заключить масштабную сделку, предполагающую обмен территориями, без согласия Киева.

"Отказ Трампа раскрыть эти детали и его возобновившееся давление на Зеленского, вероятно, укрепят эти опасения", – говорится в публикации.

Издание The Times пишет, что Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения в случае провала американских усилий по посредничеству в мирном урегулировании в Украине.

По оценке издания, на это указывают слова Трампа о том, что дальнейший прогресс в заключении соглашения по Украине сейчас зависит от Зеленского.

Издание отмечает, что президент США уже согласился с отказом от перспективы членства Украины в НАТО, а теперь может пойти и на другие требования России, "такие, как отстранение Зеленского от должности или исключение членства в ЕС".

Напомним, вчера на Аляске состоялась встреча Трамп и Путина. Американский лидер заявил, что они пришли к согласию по многим пунктам сделки и теперь дальнейшее решение зависит от президента Украины. После переговоров Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами. Президент сообщил, что Трамп пригласил его в понедельник в Вашингтон для обсуждения деталей соглашения, направленного на завершение войны.