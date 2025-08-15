Белый дом изменил формат переговоров с российской делегацией: вместо встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина тет-а-тет в присутствии помощников они пройдут в формате "три на три".

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

Согласно его информации, американскую сторону будут представлять президент Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию. По его словам, на переговорах с Трампом в формате "три на три" от России вместе с Путиным будут участвовать министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Ранее мы приводили полный состав американской делегации на Аляске. Кроме перечисленных политиков в нее включены министры торговли Говард Лутник и финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава Пентагона Пит Хегсет. Со стороны РФ еще присутствуют министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель по США Кирилл Дмитриев

За саммитом на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже мы следим в обновляемом онлайне.