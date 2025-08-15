Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что из сегодняшнего саммита на Аляске "что-то выйдет".

Он заявил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос обмена территорий, но решение должна принять сама Украина.

Он подтвердил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО.

Также президент США пригрозил РФ "очень серьезными экономическими санкциями", если сегодняшняя встреча не принесёт прогресс по мирному урегулированию в Украине.

Ранее в эфире Fox News Трамп заявил, что на второй встрече с Путиным может быть не только Зеленский, но и европейские лидеры.

По его словам, сегодняшняя его встреча с президентом РФ будет "оценкой и проверкой ситуации". И главная задача этих переговоров - подготовить встречу Путина с Зеленским.

"Моим главным приоритетом на саммите в Аляске будет обсуждение возможности прекращения огня в Украине. Это не моя ответственность заключать сделку с Путиным, и я верю, что он добьется мира. Моя встреча с Путиным прокладывает путь для второй, очень важной встречи с Зеленским, и мы можем пригласить некоторых европейских лидеров", - заявил Трамп.

Напомним, встреча Трампа и Путина на Аляске начнётся сегодня, 15 августа, в 11:00 по местному времени. Это в 22:00 по Киеву.

Ранее Белый дом сообщил состав американской делегации на сегодняшних переговорах с Россией на Аляске.