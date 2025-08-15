На Аляске вчера прошел митинг в поддержку Украины в городе Анкоридж. Там сегодня пройдет встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

На митинг вышли в основном живущие на Аляске американцы, которые выступают не только за Украину, но и против политики Трампа целом.

Некоторые митингующие назвали американского президента "оранжевой куклой Путина".

Акция была организована "коалицией прогрессивных групп", которые также планируют серию акций протеста в пятницу. Между тем, как пишет "Анкоридж ньюс", Республиканская партия Аляски сегодня планирует провести митинг в поддержку Трампа - причем на том же месте.

Встреча Трампа и Путина на Аляске начнётся сегодня, 15 августа, в 11:00 по местному времени, сообщает Белый дом, передает Reuters.

Это в 22:00 по Киеву.

Ранее президент США заявил, что после встречи с Путиным встретится с ним и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трамп считает более вероятным, что его переговоры с Путиным закончатся удачно, а вероятность неудачи оценил в 25%. Американский лидер подтвердил, что готов принять санкции, если встреча завершится неудачей. Он сказал, что это будет "спор относительно границ и земли".