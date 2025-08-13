Россия дала понять, что не согласна на вывод войск из Херсонской и Запорожской областей в обмен на передачу Донбасса, о чем писали некоторые СМИ.

Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Здесь, наверное, не нужно даже изобретать чего-то. Территориальное устройство РФ закреплено в конституции нашей страны. Этим все сказано. Цели российской делегации в переговорах на Аляске диктуются исключительно национальными интересами", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос о возможности обмена территориями.

Напомним, по самой распространенной версии, которую публикует пресса, РФ в обмен на Донецкую и Луганскую области готова вывести войска из Сумской, Днепропетровской и Харьковской, которые не включены в российскую конституцию, при этом заморозить нынешнюю линию фронта в Запорожской и Херсонской областях. Впрочем, эта версия пока никем официально не подтверждена и СМИ также пишут, что РФ не будет возвращать Украине захваченные территории Херсонской и Запорожской областей в обмен на Донбасс.

