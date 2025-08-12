Российский лидер Владимир Путин предлагает президенту США Дональду Трампу отвод ВСУ из Донбасса в обмен на выход российских войск из трех областей Украины - Сумской, Харьковской и Днепропетровской.

Об этом итальянской газете Corriere della Sera сообщил замдиректора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики РФ Дмитрий Суслов.

Издание при этом утверждает, что Суслов - "доверенный советник Кремля по внешней политике" (официально такого статуса эксперт не носит).

Он заявил, что на Аляске может быть заключен российско-американский двусторонний план по достижению перемирия в Украине.

"Этот план может включать в себя вывод украинских войск из районов Донбасса, где они все еще присутствуют, и вывод российских войск из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, при этом линия фронта на остальных направлениях (то есть в Херсонской и Запорожской областях - Ред.) не изменится", - сказал эксперт.

Также, по его мнению, "важнейшей частью соглашения является обязательство Украины не вступать в НАТО". Оно является "неизбежным предварительным условием для любого перемирия".

Кроме того, в окончательные договоренности, по мнению Суслова, "должны быть включены и демилитаризация Украины и конституционная реформа в федеративном смысле".

Он добавил, что "Путин просит за перемирие чуть меньше, чем год назад".

По мнению Суслова, есть высокий шанс, что Трамп поддержит российские предложения.

"Он (Трамп - Ред.) поставил себя в сложное положение, когда попросил Китай, Индию и Бразилию прекратить импорт российской нефти, угрожая им вторичными санкциями. Китай, очевидно, говорит "нет", но даже Нью-Дели и Бразилиа никогда бы этого не сделали, и их отказ стал бы проблемой для Америки: в этот момент либо Трамп сдастся, показавшись слабым, либо он будет втянут в серьезный политический и коммерческий конфликт с Китаем и двумя центральными странами БРИКС с непредсказуемыми результатами. С другой стороны, если бы саммит на Аляске увенчался успехом и был бы одобрен общий план перемирия в Украине, то фитиль, который он опрометчиво зажег с Китаем, Индией и Бразилией, был бы обезврежен, и американский президент мог бы даже претендовать на исторические заслуги. Вот почему мы ожидаем, что Трамп примет предложение Путина. Для него это, по сути, выход", - считает российский эксперт.

