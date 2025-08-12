Острые споры вокруг возможных условий завершения войны накануне встречи Трампа и Путина для Украины имеют и важный внутриполитический аспект.

Как уже сообщала "Страна", исходя из многочисленных публикаций в западных СМИ, центральной частью проекта договоренностей о мире могут стать территориальные уступки Киева. Насколько эти слухи соответствуют действительности - большая интрига, так как официально они подтверждены не были. Возможно, до планируемой 15 августа на Аляске встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина конкретики больше и не станет.

Впрочем, очевидно, это тот случай, когда дыма без огня не бывает. Зеленский прямо дал понять, что от Украины требуют отдать часть территории, которые она сейчас контролирует и заявил, что делать этого не будет. Европа его в этом поддержала.

О чем может идти речь?

По данным СМИ, для того, чтоб Путин согласился на прекращение огня, от Украины требуют вывести войска со всей территории Донецкой и Луганской областей при заморозке линии фронта в Херсонской и Запорожской.

При этом, по ряду данных, Россия, в таком случае, покинет захваченные части Сумской и Харьковской областей. То есть, будет некий "обмен территориями" (о котором говорил и Трамп). Правда, размен крайне не в пользу Украины. Как по размеру, так и по значению обмениваемых территорий.

Повторимся, Зеленский и европейцы против такого размена. И сейчас их главная стратегия убедить Трампа не поддерживать требования о выводе украинских войск с Донбасса, а вернуться к прежней идеи перемирия по линии фронта.

Но если это не получится, то перед Киевом встанет два варианта действий. Первый - пойти в отказ с риском полностью потерять какую-либо помощь Вашингтона и, возможно, даже столкнуться с мерами принуждения со стороны Трампа. Второй - согласиться. Но тут также много рисков. В экспертных кругах распространено мнение, что это станет политическим самоубийством Зеленского, вызовет акции протеста и бунты с последующим устранением от власти действующего президента на выборах или даже без них. Тем более, как показал недавний "картонный майдан", Банковая слабо держит удар улицы.

В то же время, есть и другая точка зрения, которая гласит, что ожидания бунта в случае вывода войск из Донецкой области преувеличены, а ситуация для Украины в случае отказа от "плана Трампа" и прекращения американской поддержки несет огромные риски и, по итогу, может привести к куда большим проблемам для Украины и к еще более худшим условиям мира. Поэтому, при определенных обстоятельствах, власти могут на пойти на вывод войск из Донбасса, если это приведет к прекращению огня.

По какому сценарию по итогу будут развиваться события на внутриполитическом фронте анализирует "Страна".

Кто начертит линии

Подробный разбор хода переговоров на тему Украины вы можете прочитать здесь.

Если вкратце, события развивались так.

После визита 6 августа в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа стало понятно, что Вашингтон и РФ начинают новый раунд переговоров об урегулировании. Сенсацией, однако, оказалось, что обсуждается важное условие мирного процесса - уступки Украиной территории, которые сейчас контролирует Киев. Все это на уровне слухов и сливов в прессу, которые не получили прямого официального подтверждения. Речь идет о том, что одним из предварительных условий достижения мира может быть отказ Киева от севера Донбасса. После чего Москва будет готова прекратить огонь по всей остальной линии фронта и, возможно, вернуть Украине захваченную часть Харьковской и Сумской областей (в Херсонской и Запорожской области линия фронта замораживается на нынешних позициях).

Что такой вариант действительно попал в скрытую повестку дня, говорят комментарии Трампа и Зеленского, а также ряда европейских лидеров на тему территорий. Конкретно президент Украины исключил возможность "дарения земли оккупанту", в чем его поддержали европейские союзники. Страсти уже кипят. Пока что коалиция Украины и европейцев надеется убедить Трампа вернуться к жесткой линии поведения с Путиным и "нажать" для достижения мира на российскую экономику.

"Нужны санкции, нужно давление. Сила нужна - сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику", - заявил Зеленский в видеообращении к народу, опубликованном 10 августа.

Внутри страны Банковая через свои информационные каналы запускает аналогичные сигналы.

Во-первых, Украина не выведет войска из Донбасса и откуда-то либо еще. Во-вторых, не будет юридического признания присоединения захваченных территорий к России. Близкий к Офису президента (ОП) политолог Владимир Фесенко назвал это условие "главной красной линией".

"Мы не можем и не будем юридически признавать любую оккупированную украинскую территорию российской. Для нас это неприемлемо. И не может быть односторонних уступок Украины в обмен на условный мир. Потому что мы Путину в данном случае абсолютно не доверяем. Весь опыт и нынешней войны, и войны, которая идет с 2014 года, свидетельствует о том, что, к сожалению, России нельзя доверять в таких переговорах. Поэтому необходимы гарантии безопасности", - заявил Фесенко в ходе телемарафона.

В-третьих, условием "содержательных" переговоров об урегулировании с участием Украины будет прекращение огня, снижение боевой активности воюющих сторон. Без этого Киев не даст согласия на отвод войск.

В-четвертых, военная и финансовая помощь Украине, как и санкции против России должны сохраняться.

Как утверждает Фесенко, если итогом встречи Трампа и Путина будут договоренности "об Украине без Украины", которые не отвечают ее интересам, Киев с ними не согласится, даже если это вызовет гнев президента-республиканца.

"Нужно готовиться к разным вариантам действий, в том числе и к очередному охлаждению отношений с Трампом, но акцент должен быть сделан на максимально гибкой стратегии и тактике дальнейших мирных переговоров, чтобы отстоять наши интересы", - написал эксперт на своей странице в Facebook.

При этом он допускает, что ссора Киева с Трампом вообще может быть главной целью Кремля на данном этапе. Такое развитие событий может привести к уменьшению, а то и полной потери американской поддержки во всех ее видах.

И тогда станет вопрос о том, что делать дальше - по-прежнему идти в отказ, либо соглашаться на вывод войск из Донецкой области, чтоб избежать резкого ухудшения ситуации на фронте из-за прекращения поддержки США.

При выборе Зеленским из этих двух вариантов немалое значение будет иметь внутриполитический фактор - как воспримет вывод войск общество. А точнее - ее активная часть. И какова масштаба проблемы внутри страны после этого будут у Банковой.

Штайнмайер как напоминание

В недавней истории Украины уже были примеры, когда акции протеста побуждали власти отказаться от компромиссов с Россией.

Достаточно вспомнить историю с имплементацией политической части Минских соглашений в 2015-2016 годах, которая была не в последнюю очередь сорвана из-за жесткой негативной позиции националистических кругов.

Зеленский также имеет подобный опыт - когда осенью 2019 года он попытался реализовать т.н. формулу Штайнмайера (по имени нынешнего президента ФРГ, а ранее министра иностранных дел Франк-Вальтера Штайнмайера). По этой формуле выборы в неподконтрольной Киеву части Донбасса должны были пройти до передачи контроля над границей. И сразу после этого непризнанные "республики" получили бы особый статус в составе Украины. Против реализации "формулы" осенью 2019 года в Киеве проходили протесты под условным названием "Штайнмайер-майдан" из националистов и сторонников экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, когда в начале 2020 года Киев договорился с Москвой и "ЛДНР" о создании Консультативного совета с представителями украинских властей и "республик" также начались массовые акции протеста. По итогу, украинские власти сдали назад и вскоре процесс урегулирования по Донбассу в общем и целом остановился.

"Тогдашний выход на Банковую АТОшников и соросят с криками "Нет капитуляции" произвел впечатление на Зеленского. Дальше он решил идти по пути, указанном чужим лозунгом "Армія! Мова! Віра" ("Армия! Язык! Вера!" - предвыборный лозунг кампании 2019 Петра Порошенко - Ред.). Зачем? Чтобы его не атаковало проактивное меньшинство, для которого он, кстати, все равно не стал своим. Теперь перед ним и страной маячит похабный мир, согласие на который наверняка приведет к протестам радикалов и тех, кто к ним примкнет. Или - гнев Трампа. В общем это между молотом и наковальней", - объясняет политолог Андрей Золотарев "Стране".

Иллюзию контроля Банковой над информационным пространством показал недавний "картонный майдан".

"Под информатаками ОП продержался только дня два. Теперь для его политических врагов будет соблазн все повторить уже не с детьми, а с более серьезной публикой. Эта позиция будет подаваться как мнение всего общества", - прогнозирует эксперт.

При этом, по мнению политолога Костя Бондаренко, "значительная часть общества" хочет скорейшего завершения войны пусть даже и путем уступок.

"Но власть боится пассионарную часть, чье мнение она будет выдвигать как доказательство, что-де общество не принимает договоренности с упоминанием территориального вопроса. Но дело в том, что реальные настроения общества может показать только референдум, а проводить его во время военного положения нельзя. А у нас плебисцит попытаются заменить спорными результатами соцопросов, заявлениями комбатов и так далее", - говорит эксперт.

Политолог Фесенко также говорит о "возможном риске внутриполитического кризиса" в случае согласия на тяжелые условия мира, включая "обмен территориями".

"Значительная и активная часть общества будет категорически против такого "размена", - пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Баланс рисков и возможностей

В то же время, есть и другая точка зрения, которая гласит, что ожидания бунта в случае вывода войск из Донецкой области преувеличены, а ситуация для Украины в случае отказа от "плана Трампа" и прекращения американской поддержки несет огромные риски и, по итогу, может привести к куда большим проблемам для Украины и к еще более худшим условиям мира. Поэтому, при определенных обстоятельствах, власти могут на пойти на вывод войск из Донбасса, если это приведет к прекращению огня.

"Настроения в обществе не очень однозначны. В последние годы к Донбассу в прочих регионах Украины сформировалось отношение как к "проклятой земле", на которой украинское войско должно измотать и остановить наступление россиян, чтоб они не пошли дальше. При этом, по умолчанию, считается приемлемой жертвой то, что Россия захватит там какие-то города и села, предварительно стерев их в пыль. Конечно, так не считают жители самого региона, но я говорю о других областях. Поэтому я не уверен, что будет бунт и Майдан, если отдать полностью Донецкую область, а взамен Украина получит прекращение войны и мобилизации/бусификации. Да, будет много обвинений в капитуляции. Но они будут в большей степени рассчитаны на будущие выборы. Кроме того, отказ от предложения Трампа может привести к еще более худшим последствиям - прекращению помощи, что приведет к резкому усложнению ситуации на фронте и далее условия будут еще хуже. Не исключено, что на это и рассчитывает Путин. Хотя, безусловно, политически и морально вывод войск станет сильным ударом по Зеленскому. И он не хотел бы идти на сдачу территорий. Его основная цель сейчас добиться, чтоб Трамп не выдвигал такого требования вообще. Но если этого не получится, то нужно будет принимать решение - оказаться или согласиться. Вероятно, решение это будет приниматься Банковой после того, как она взвесит все риски и возможности: насколько Трамп действительно готов давить жестко в случае отказа. И на что можно обменять вывод войск из Донецкой области - на другие территории, вступление в ЕС, увеличение военной и экономической помощи и что-то еще", - сказал "Стране" один из политтехнологов работавший ранее с Офисом президента.

Источник в националистической среде также говорит, что настроения там довольно противоречивые.

"С одной стороны, многие вывод войск из Донецкой области воспримут как откровенное предательство и поощрение агрессора. С другой стороны, есть большие потери. Есть понимание всей тяжести ситуации, в которой оказалась Украина. И понимание того, что далее ситуация может еще более ухудшиться. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и политические амбиции лидеров националистического движения. Сейчас, пока они на фронте и идет война, они вынуждены их сдерживать. Но если будет мир, перед ними открываются перспективы передела в свою пользу политического и даже экономического поля страны. И это также многие держат в уме", - говорит представитель одного из националистических движений, который сейчас служит в ВСУ.

Отметим, что в украинских соцсетях, даже среди националистов, перспективы "мира в обмен на Донецкую область" комментируют осторожно. Да, есть заявления о неприемлемости такого варианта (но при этом есть и заявления в его поддержку). Запускаются и волны "зрады" (например, от среды, близкой к Порошенко). Но, в целом, накал страстей в политизированной части общества и близко не такой, каков был в июле во время скандала с НАБУ. Отчасти, возможно, это объясняется тем, что информация о "плане Трампа-Путина" по выводу ВСУ из Донбасса существует только в формате слухов и публикаций в СМИ. И пока никак не подтверждена и никто официального такого от Украины не требует. А потому многие относятся к этому просто как к очередным "сливам" одного из вариантов "сделки", которые ни к чему не приведут. И если информация подтвердится, то возмущение может быть больше и жестче.

Но уже по тому, как идет дискуссия, очевидно, что отношение к теме в украинском обществе неоднозначное и существуют разные мнения.