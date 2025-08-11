Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин "точно не готовится к прекращению огня и войны".

Об этом президент Украины сказал в своем традиционном вечернем обращении со ссылкой на данные разведки.

По его словам, разведка сообщила, что Россия перемещает войска, чтобы начать новые наступления.

Напомним, как сообщали западные издания, еще в середине июля Путин заявил Трампу, что Россия усилит наступление в Украине в ближайшие два месяца.

На днях руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко заявил, что Россия перебрасывает военную технику и живую силу к линии фронта в Запорожской области для усиления своей группировки.

А сегодня украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что россияне продвинулись на Покровском и Константиновском направлениях.

Война в Украине идет 1265-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.