Россия перебрасывает военную технику и живую силу к линии фронта в Запорожской области для усиления своей группировки.

Об этом заявил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, публикуя фото и видео перебрасываемой техники.

По его словам, это самый большой переброс техники за июль-август.

Кроме того, он отмечает, что Россия перебрасывает технику и артиллерию из Бердянска на север Донецкой области. Туда же направлено от бригады до полка личного состава из Крыма.

Война в Украине идет 1264-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне западные СМИ писали, что Путин согласился прекратить войну, если Украина уступит всю территорию Луганской и Донецкой областей. СБУ поразила терминал хранения "Шахедов" в Татарстане. Deep State сообщил, что россияне захватили два села на границе Днепропетровской области - Новохатское и Толстой.

