В четверг, 8 января, в Украине идет 1415-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 8 января

07:55 В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. Дроны летали в том числе над Краснодарским краем, Ростовской, Орловской и Курской областями.

07:53 В Запорожской области возобновили электроснабжение после вчерашней атаки РФ на объекты энергетики, сообщил глава облэнерго Стасевский.

07:41 В Днепре из-за блэкаута школьные каникулы продлили до 11 января, заявили в мэрии.

Областные власти сообщают, что часть области по-прежнему остается без света.

Местным жителям приходят сообщения от энергокомпании о том, что свет начнут включать ближе к сегодняшнему вечеру.