В среду, 7 января, в Украине идет 1414-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 7 января

8.09 В Днепре после ночной атаки беспилотникв пострадали семь человек, среди них двое детей, сообщают местные власти.

В более чем десяти многоэтажках выбито около тысячи окон, зафиксированы повреждения сетей отопления. Сгорели несколько автомобилей.

Также есть разрушения в профтехучилище - повреждены мастерская и общежитие. Повреждения получили два детских сада и одна школа.

8.01 Украинская и американская делегация продолжат переговоры в Париже сегодня, 7 января.

Об этом заявил Зеленский по итогам своей встречи с представителем Трампа Уиткоффом. К чему пришли на этой встрече, Зеленский не уточнил.

По его словам, сегодня Украина, США и Европа продолжат работу над гарантиями безопасности и "базовой рамкой завершения войны".

7.51 С этой ночи во Львове от электроснабжения отключены часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.

По словам мэра Садового, это связано с изменением правительством подхода к определению критичности предприятий.

"Теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс", - заявил Садовой.

Он отметил, что не понимает, "кто додумался отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений", однако с этой ночи город вынужден работать по новым правилам.