В среду, 7 января, в Украине идет 1414-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 7 января
8.09 В Днепре после ночной атаки беспилотникв пострадали семь человек, среди них двое детей, сообщают местные власти.
В более чем десяти многоэтажках выбито около тысячи окон, зафиксированы повреждения сетей отопления. Сгорели несколько автомобилей.
Также есть разрушения в профтехучилище - повреждены мастерская и общежитие. Повреждения получили два детских сада и одна школа.
8.01 Украинская и американская делегация продолжат переговоры в Париже сегодня, 7 января.
Об этом заявил Зеленский по итогам своей встречи с представителем Трампа Уиткоффом. К чему пришли на этой встрече, Зеленский не уточнил.
По его словам, сегодня Украина, США и Европа продолжат работу над гарантиями безопасности и "базовой рамкой завершения войны".
7.51 С этой ночи во Львове от электроснабжения отключены часть больниц и весь коммунальный электротранспорт.
По словам мэра Садового, это связано с изменением правительством подхода к определению критичности предприятий.
"Теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс", - заявил Садовой.
Он отметил, что не понимает, "кто додумался отнести больницы и электротранспорт к обычным группам отключений", однако с этой ночи город вынужден работать по новым правилам.