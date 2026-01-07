В Днепре и области, а также в Запорожье и области после воздушных атак исчезло электричество.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, энергетики и власти регионов.

Так, в Днепре без света остались даже больницы, а в некоторых районах, где ещё подают электричество, напряжение в сети подскочило почти до 400 кВт.

В областном центре остановилось метро, сотрудникам подземки пришлось выводить пассажиров из туннелей, эскалаторы не работают.

В городе исчезает мобильный интерне.

В Днепропетровской области остановлено движение электричек. В частности, речь идет о рейсах по маршрутам Запорожье - Синельниково, Чаплино - Синельниково, Днепр - Чаплино, Пятихатки - Днепр.

Все поезда в пределах области переходят на резервную тепловую тягу, сигнализация и связь работают от резервного питания. С задержками и с резервными тепловозами отправляются следующие поезда:

№ 734 Киев – Днепр,

№ 37 Запорожье – Киев,

№ 119 Днепр – Хелм,

№ 79 Днепр – Львов.

Движение Dnipro City Express завтра наладят под тепловой тягой.

По информации телеграм-каналов, все ТЭЦ в Днепропетровской области остановлены.

Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук заявил, что "пока что нет никаких прогнозов относительно восстановления энергоснабжения".

"Если у вас дома сейчас есть вода, запаситесь ею. Особенно это касается Павлоградского и Синельниковского районов, поскольку предприятие "Днепр - Западный Донбасс" также обесточено", – добавил Лукашук.

В связи с проблемами с электричеством в Кривом Роге власти просят жителей набрать воды и зарядить гаджеты, обещая "всё, что можно удержать на генераторах", держать.

В Запорожской области действуют ограничения электроснабжения. Специалисты местного облэнерго работают над восстановлением и стабилизацией системы. Водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов. Мобильная связь работает в аварийном режиме, все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи – этого ресурса хватит примерно на 8 часов. Жителей Запорожья просят ограничить использование мобильной связи без крайней необходимости.

В запорожских супермаркетах выстроились очереди: жители скупают воду.

Тем временем Минэнерго подтвердило, что Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены: "Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Критическая инфраструктура работает от резервного питания".

На днях часть Николаевской области оказалась без света после прилетов.

Также перебои с электричеством были в новогоднюю ночь из-за российских ударов.