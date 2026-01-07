В Днепре и области, а также в Запорожье и области после воздушных атак исчезло электричество.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, энергетики и власти регионов.
Так, в Днепре без света остались даже больницы, а в некоторых районах, где ещё подают электричество, напряжение в сети подскочило почти до 400 кВт.
В областном центре остановилось метро, сотрудникам подземки пришлось выводить пассажиров из туннелей, эскалаторы не работают.
В городе исчезает мобильный интерне.
В Днепропетровской области остановлено движение электричек. В частности, речь идет о рейсах по маршрутам Запорожье - Синельниково, Чаплино - Синельниково, Днепр - Чаплино, Пятихатки - Днепр.
Все поезда в пределах области переходят на резервную тепловую тягу, сигнализация и связь работают от резервного питания. С задержками и с резервными тепловозами отправляются следующие поезда:
- № 734 Киев – Днепр,
- № 37 Запорожье – Киев,
- № 119 Днепр – Хелм,
- № 79 Днепр – Львов.
Движение Dnipro City Express завтра наладят под тепловой тягой.
По информации телеграм-каналов, все ТЭЦ в Днепропетровской области остановлены.
Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук заявил, что "пока что нет никаких прогнозов относительно восстановления энергоснабжения".
"Если у вас дома сейчас есть вода, запаситесь ею. Особенно это касается Павлоградского и Синельниковского районов, поскольку предприятие "Днепр - Западный Донбасс" также обесточено", – добавил Лукашук.
В связи с проблемами с электричеством в Кривом Роге власти просят жителей набрать воды и зарядить гаджеты, обещая "всё, что можно удержать на генераторах", держать.
В Запорожской области действуют ограничения электроснабжения. Специалисты местного облэнерго работают над восстановлением и стабилизацией системы. Водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов. Мобильная связь работает в аварийном режиме, все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи – этого ресурса хватит примерно на 8 часов. Жителей Запорожья просят ограничить использование мобильной связи без крайней необходимости.
В запорожских супермаркетах выстроились очереди: жители скупают воду.
Тем временем Минэнерго подтвердило, что Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены: "Сегодня вечером российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области. Критическая инфраструктура работает от резервного питания".
На днях часть Николаевской области оказалась без света после прилетов.
Также перебои с электричеством были в новогоднюю ночь из-за российских ударов.