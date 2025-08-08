Вместо генерала Александра Лапина командующим группировкой войск "Север" Москва назначила генерал-полковника Евгения Никифорова.

Об этом пишут военные паблики РФ.

Ранее Никифоров возглавлял Западный военный округ, группировку "Запад", был начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ. В августе 2024 года Никифоров был направлен в Курскую область останавливать наступление ВСУ.

По имеющейся информации, прежний командующий Лапин написал рапорт об увольнении по собственному желанию.

Александр Лапин, по данным СМИ, командовал группировкой "Север" с марта 2024 года. В том числе войсками, оборонявшими курское направление, где год назад Киев начал войсковую операцию. Отдельные паблики РФ упрекали Лапина в том, что он незадолго до этого распустил совет обороны Курщины и перебросил часть войск на харьковское направление (тоже входящее в зону ответственности "Севера").

Также в последнюю неделю российские военные телеграмм-каналы критиковали Лапина за ситуацию в Сумской области, где украинским войскам удалось остановить наступление РФ и отбить в контратаках несколько приграничных сёл.

Ранее Путин назначил главкомом Андрея Мордвичёва, командовавшего штурмом Мариуполя.

Война в Украине продолжается 1262-й день. Последние новости с ключевыми событиями 8 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась на трёх участках у границы Днепропетровской области в районе села Удачного, сообщает Deep State. Также неприятель получил продвижение в направлении посёлка Родинского и к северу от Часова Яра. Путин и Трамп договорились в ближайшее время провести личную встречу по Украине.

