Сегодня в ДТП на территории Донецкой области погиб командир Объединённой штурмовой бригады "Лють" Нацгвардии Украины полковник полиции Максим Казбан.

Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский на своей странице в Фейсбуке.

Обстоятельства автокатастрофы не сообщаются.

Ранее эксперт назвал возможную причину гибели комбрига 110-й бригады ВСУ.

Накануне стало известно, что в ходе выполнения боевого задания погиб украинский лётчик Константин Оборин.

Война в Украине продолжается 1245-й день. Последние новости с ключевыми событиями 22 июля 2025 года — у нас в обновляемом онлайне.

За долгое время снова зафиксировано продвижение войск ФР в Сумской области — противником занято село Яблуновка. СБУ при поддержке Офиса генпрокурора и ГБР провела массовые обыски у детективов НАБУ и прокуроров САП. Банковая и Кремль огласили даты переговоров в Стамбуле, назвав разные дни встреч делегаций.

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