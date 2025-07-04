Ракетный удар по Гуляйполю, вследствие которого погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Захаревич, мог быть нанесен после слива информации в мессенджер о сборе военных.

Такое мнение высказал в своем телеграм-канале эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

"Комбриг 110-й бригады погиб во время сбора, по которому противник нанес удар "Искандером". Проблема в том, что это мероприятие заранее обсуждали в группе, где было несколько сотен участников. Как информация попала к врагу, уже не имеет особого значения: может, вирус, может, кто-то кому-то сказал не тому, может, кто-то потерял телефон", - написал Бескрестнов.

По его словам, после инцидента некоторые комбриги и командующие сразу начали писать приказы о запретах Signal и WhatsApp и переходе личного состава в другие мессенджеры. Однако эксперт считает, что так проблему не решить: горизонтальные связи и мессенджеры никакими приказами не упразднишь, поскольку они эффективны.

Он предложил другие меры:

установить, состоит ли в группе кто-то, кого ее участники не знают лично;

удалять все сообщения после прочтения;

назначать администратора группы, который будет ежедневно следить за каждым участником и его телефоном;

не обсуждать в группах важные военные события или действия, не публиковать координаты мероприятий и собраний, не рассылать пароли и ключи;

не оставлять телефоны без присмотра.

Напомним, о гибели Захаревича сообщил во вторник бригадный генерал Сергей Собко.

Позже стало известно, что также погибли его заместитель и начальник штаба. По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, всего погибших около 70.