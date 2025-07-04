Комбриг 110-й бригады мог погибнуть из-за слива информации в мессенджер - эксперт
Ракетный удар по Гуляйполю, вследствие которого погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Захаревич, мог быть нанесен после слива информации в мессенджер о сборе военных.
Такое мнение высказал в своем телеграм-канале эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).
"Комбриг 110-й бригады погиб во время сбора, по которому противник нанес удар "Искандером". Проблема в том, что это мероприятие заранее обсуждали в группе, где было несколько сотен участников. Как информация попала к врагу, уже не имеет особого значения: может, вирус, может, кто-то кому-то сказал не тому, может, кто-то потерял телефон", - написал Бескрестнов.
По его словам, после инцидента некоторые комбриги и командующие сразу начали писать приказы о запретах Signal и WhatsApp и переходе личного состава в другие мессенджеры. Однако эксперт считает, что так проблему не решить: горизонтальные связи и мессенджеры никакими приказами не упразднишь, поскольку они эффективны.
Он предложил другие меры:
- установить, состоит ли в группе кто-то, кого ее участники не знают лично;
- удалять все сообщения после прочтения;
- назначать администратора группы, который будет ежедневно следить за каждым участником и его телефоном;
- не обсуждать в группах важные военные события или действия, не публиковать координаты мероприятий и собраний, не рассылать пароли и ключи;
- не оставлять телефоны без присмотра.
Напомним, о гибели Захаревича сообщил во вторник бригадный генерал Сергей Собко.
Позже стало известно, что также погибли его заместитель и начальник штаба. По данным экс-нардепа Игоря Мосийчука, всего погибших около 70.